Ha bisogno di sangue il pompiere eroe, appello a La Radiazza.

La Radiazza, il pompiere di Caserta che salvò la vita alla ragazza caduta nel pozzo è malato e ha bisogno di sangue. ”Francesco ora ha bisogno del vostro aiuto ”

A Fare questo appello di aiuto ai microfoni della Radiazza di Gianni Simioli, il programma in onda tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, è intervenuto Salvatore, un radioascoltatore che ha voluto raccontarci di Francesco di Somma, il vigile del fuoco del comando provinciale di Caserta – in servizio al distaccamento di Aversa – che il 5 aprile scorso, giorno di Pasquetta, salvò la vita a Carla, la 20enne caduta in un pozzo artesiano a Casaluce (Caserta), e che ora ha bisogno di trasfusioni di sangue per vivere.



”Francesco ora ha bisogno del nostro aiuto ”- ribadisce Salvatore. Purtroppo, la vita di Francesco è drasticamente cambiata. Il pompiere napoletano di 42 anni sposato con due figli (residente a Giugliano in Campania), oggi lotta contro una rara patologia, nota come emoglobinuria parossistica notturna e ha bisognoso di trasfusioni settimanali in attesa del trapianto di midollo.



”Al reparto trasfusioni presso L’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli si stanno mobilitando tantissime persone. Possono recarsi tutti, è importante annunciarsi con la richiesta di donare per Francesco. Tra i primi a donare il sangue è giunta Carla. Da salvata a salvatrice’’

La comitiva che ci segue è di una grande generosità, ribadisce Simioli- ”andate al Cardarelli se potete, aiutiamo Francesco”

”Francesco fa parte dei tanti eroi silenziosi che salvano vite ogni giorno e di cui poco si parla, oggi tocca a noi salvargli la vita’’.