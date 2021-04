Hangar Atitech a Capodichino sarà il più grande centro vaccinale del Sud Italia.

Entro fine mese sarà operativo a Capodichino, in uno degli hangar messo gratuitamente a disposizione da Atitech, il più grande centro vaccinale del Mezzogiorno d’Italia. “Prosegue la nostra attività di supporto per combattere l’emergenza sanitaria e tornare quanto prima alla normalità – dice il presidente di Atitech, Gianni Lettieri -. Abbiamo iniziato circa un anno fa donando 20.000 mascherine FFP2 al sistema sanitario regionale nel periodo in cui era difficile reperirle. Poi abbiamo continuato nel periodo natalizio, distribuendo gratuitamente 150 pasti al giorno dal 22 dicembre al 7 gennaio a famiglie della zona in difficoltà economiche. Intendo portare avanti questa iniziativa: non appena ci saremo lasciati alle spalle questa pandemia, continuerò la distribuzione dei pasti nella mensa Atitech di Capodichino nord. Intanto ho offerto al Presidente De Luca la possibilità di usufruire gratuitamente di uno dei nostri hangar, precisamente Avio2, per farne il centro vaccinale più grande del Sud”.

Si tratta di una struttura dove si procederà a vaccinare 6.000 cittadini al giorno all’interno di 30 box, con medici e infermieri che somministreranno dosi alla popolazione delle Asl Napoli 1, 2 e 3. La decisione è frutto di un accordo interaziendale voluto dal direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, per far usufruire a più Aziende sanitarie locali la stessa struttura che può contare su una logistica di eccezione, grazie alla vicinanza con le principale arterie stradali cittadine e regionali.



“Abbiamo liberato l’hangar Avio 2 in 5 giorni dalle attrezzature e dagli aerei con uno sforzo organizzativo ed un lavoro incredibile – racconta Lettieri – spostando tutto negli hangar di Capodichino Nord, a San Pietro a Patierno. Ho sentito il dovere civico di mettere a disposizione parte della struttura di Atitech, come stanno facendo anche altri imprenditori nel mondo: Tronchetti Provera in un capannone della Bicocca, Delta Airlines negli Usa con un hangar come il nostro, Armani che a Milano sta attrezzando una delle sue strutture. Questo è il momento di rimanere uniti e di pensare alla collettività”.