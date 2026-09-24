I Carabinieri onorano la memoria del sacrificio di Salvo D’Acquisto

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Napoli ha celebrato l’83º anniversario del sacrificio di Salvo D’Acquisto, Venerabile Servo di Dio e Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, simbolo dell’altruismo e della Resistenza italiana.

La commemorazione si è aperta in piazza Carità con la deposizione di una corona d’alloro davanti al monumento dedicato al vicebrigadiere, da parte del Comandante interregionale “Ogaden”, generale di corpo d’armata Rosario Castello. A seguire, l’alto ufficiale ha reso omaggio alla tomba dell’eroe nella basilica di Santa Chiara, dove riposano le sue spoglie.

La Messa in Santa Chiara

Nella stessa basilica è stata celebrata la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia, che ha ricordato l’estremo sacrificio del giovane carabiniere napoletano. Presenti alla cerimonia il fratello dell’eroe, Alessandro D’Acquisto, altri familiari, autorità civili e militari e numerosi amici dell’Arma.

Il sacrificio del 23 settembre 1943

Salvo D’Acquisto, nato a Napoli il 15 ottobre 1920, è legato alla tragica vicenda del 23 settembre 1943, durante l’occupazione tedesca. A Torrimpietra, vicino Roma, un’esplosione accidentale in una caserma tedesca provocò la morte di due soldati nazisti. Le forze di occupazione arrestarono 22 civili innocenti, minacciando di fucilarli per rappresaglia.

Pur consapevole dell’innocenza dei prigionieri, D’Acquisto si autoaccusò come unico responsabile, salvando così le loro vite. Fu fucilato a 23 anni. Il suo gesto è considerato uno dei più alti atti di eroismo civile nella storia d’Italia.

Il ricordo dell’Arma

Al termine della celebrazione, il generale Castello ha richiamato il valore del suo esempio: un sacrificio che «incarna la figura del vero Carabiniere» e che continua ad avvicinare l’Arma alla popolazione. Un modello di altruismo e responsabilità «da seguire non solo per chi indossa gli alamari, ma anche per i giovani», spesso esposti a «paradigmi fuorvianti e sbagliati».

Significato della commemorazione

L’anniversario rappresenta un momento di riflessione sui valori di libertà, giustizia e sacrificio che la figura di D’Acquisto incarna e che continuano a ispirare generazioni di italiani.