I funerali del Cardinale Ruini officiati da Papa Leone

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Sono stati celebrati ieri pomeriggio in San Pietro i funerali del Cardinale Camillo Ruini, presidente della Cei dal 1991 al 2008.

Il feretro del cardinale Camillo Ruini è arrivato nella Basilica di San Pietro per la cerimonia funebre, presieduta da Papa Leone XIV.

Insieme a lui, 34 cardinali concelebranti.

Tra i politici arrivati, Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio; Marcello Pera, Maurizio Gasparri, Pier Ferdinando Casini e Romano Prodi, il cui matrimonio fu celebrato dal futuro cardinale Ruini nel 1969.

Il Papa: la verità vi farà liberi

Nel corso della celebrazione, il Pontefice ha ripercorso il ministero del cardinale Ruini, richiamandone l’impegno ecclesiale, culturale e civile, e sottolineando il valore della sua testimonianza di fede. Papa Leone XIV ha ricordato il motto episcopale del porporato, “La verità vi farà liberi”, indicandolo come una sintesi efficace della sua visione cristiana e del suo servizio alla Chiesa.

Una seconda celebrazione a Reggio Emilia

Dopo i funerali di Ruini, il feretro sarà trasferito nella diocesi natale del porporato per una seconda celebrazione esequiale, presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi nella Cattedrale di Reggio Emilia venerdì 19 giugno alle 16. Ieri, la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla si è raccolta in Cattedrale alle 20.30 per la recita del Rosario in suffragio del cardinale, insieme a mons. Morandi.