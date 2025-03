I nostalgici del contrabbando di sigarette, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

- pubblicità -

Mentre molti utenti sui social si mostrano nostalgici rispetto ai tempi in cui il contrabbando di sigarette rappresentava una fetta importante degli affari della criminalità organizzata e celebrano la malavita, Luca Abete è tornato sul luogo dove, 25 anni fa persero la vita due finanzieri.

Dopo un quarto di secolo da quella tragedia, l’inviato di Striscia ha intervistato uno dei due sopravvissuti.

Terribile il suo racconto degli attimi prima dell’incidente.

Sul web impazzano video e commenti che ricordano i tempi d’oro del contrabbando di sigarette con nostalgia. Dalle corse in motoscafo fino allo sbarco a terra per arrivare infine al commercio su bancarella. Negli anni ’90 lo Stato affronta a muso duro i trafficanti, emissari delle mafie.

Una battaglia che ha visto anche momenti tragici, come la morte dei finanzieri De Falco e Sottile ricostruita per noi da Luca Abete e dal luogotenente Roscica che quel giorno si trovava in auto con loro

