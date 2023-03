I protagonisti di Marefuori e Made in Sud nei venerdì de La Birreria.

Dal 10 marzo parte una rassegna gratuita di musica e cabaret; mentre il 12 si svolgerà l’incontro con gli attori di Mare Fuori.

La rassegna “Il venerdì de La Birreria” animerà per tre settimane di seguito, a partire dalle ore 19, la Galleria del Centro commerciale in piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere napoletano di Miano.

Si parte venerdì 10 marzo: la prima ospite delle serate, condotte da Maria Silvia Malvone, sarà la famosa cantante napoletana Nancy Coppola con le sue fantastiche canzoni.

Poi, risate e spensieratezza saranno assicurate con i protagonisti di MADE IN SUD la sera del 17 marzo. Sul palco si alterneranno i comici Mino Abbacuccio e la divertentissima coppia degli Arteteca. Mavi Gagliardi, un’altra star del noto programma televisivo chiuderà la rassegna il 24 marzo con la sua musica.

Meet&Greet. Il 12 marzo, alle ore 16, nel centro commerciale LA BIRRERIA è previsto un incontro con due attori Serena Codato e Alessandro Orrei, che interpretano rispettivamente Gemma e Mimmo, nella serie tv “Mare Fuori”,.

Per poterli salutare da vicino sarà necessario prenotarsi, mentre non è necessario per assistere all’incontro collettivo con i fans.

Il pass gratuito va richiesto al link “Mare Fuori Tappe del Tour – Wobinda Produzioni”

https://www.wobindaproduzioni.com/mare-fuori-tappe-del-tour/?fbclid=IwAR34RXQ0HsnhITHHuvKy1L1V-Ck-8ioeFwz5lWcY6UC4xxH79vrMD9REhx8