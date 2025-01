I rider consegnano anche esplosivi, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

- pubblicità -

L’inviato di Striscia la Notizia ha dimostrato quanto sia facile reperire ordigni rudimentali per vendette e atti intimidatori.

Nello specifico, simulando la necessità di una ritorsione contro un’ex fidanzata, un venditore di materiale esplosivo ha procurato addirittura una bomba da mezzo chilo utile per fare saltare in aria l’auto della donna.

Un traffico reso sicuro dall’attività del venditore che, operando come rider per una nota piattaforma, trasporta in modo sicuro gli ordigni.

Tra pizze, panini e sushi compare anche dell’esplosivo. Bombe carta e ordigni artigianali che, per soli 85 euro, vengono consegnati a domicilio. «Questa è da attentato» e potrebbe anche far saltare in aria una saracinesca o “la macchina di una ex”. A offrire il “servizio” è un rider senza scrupoli che sfrutta la professione proprio per evitare i controlli delle forze dell’ordine e poter celare nei pacchi il materiale illegale.