I SuRealistas dall’Argentina a Cercola sabato 21 per Ethnos.

La XXIV edizione di ETHNOS, festival internazionale di musica etnica in programma in 8 comuni della provincia di Napoli fino al 29 settembre, presenta sabato 21 settembre il concerto di SuRealistas. Il gruppo argentino si esibirà alle 20.30 a Cercola in piazza Libertà, in esclusiva per la Campania al festival diretto da Gigi Di Luca.

Quello dei SuRealistas – band che riunisce tre fratelli argentini musicisti italiani – è un viaggio musicale ricco di canzoni originali e al tempo stesso radicate nella tradizione sudamericana, dove ritmi afro-cubani e cadenze andine si mescolano al gergo e all’umorismo di Buenos Aires.

Dopo la pubblicazione del primo disco di inediti (2016), una residenza artistica all’Exwide di Pisa (2017-18) e un tour europeo tra Francia, Svizzera, Belgio, Olanda e Germania, alla fine del 2018, i SuRealistas hanno pubblicato il loro secondo disco, “Canta”. Un album di undici tracce, frutto di un ensemble che ha saputo unire ed evidenziare svariate personalità artistiche, collaborando sinergicamente con ospiti prestigiosi e tecnici del suono eccezionali. Alla pubblicazione del disco segue un lungo tour in giro per l’Europa (Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Germania e Belgio), aperture indimenticabili (ai Wemblers e al Grupo Compay Segundo) e l’uscita del secondo videoclip, “Vida mía”: https://www.youtube.com/watch?v=ox4HMSMOCaA

Sul palco, il gruppo italo-argentino è composto da: Jeremías Cornejo (voce, chitarra, ukulele, percussioni), Agustín Cornejo (voce, chitarra), Mauro La Mancusa (tromba, percussioni), Joaquín Cornejo (voce, pianoforte, percussioni), Gianni Valenti (sax tenore), Matteo Bonti contrabbasso e Pietro Borsò (percussioni, batteria).

La XXIV edizione di Ethnos prosegue con i concerti di Cesare Dell’Anna & Opa Cupa domenica 22 settembre a Bacoli, Cafè Loti (Iran/Italia) a Torre Annunziata il 26 settembre, Lucia De Carvalho (Angola/Francia) a San Giorgio a Cremano il 27 settembre, il Duo Botasso e Simone Sims Longo a Massa Lubrense il 28 settembre. Gran finale il 29 settembre con il concerto di Teresa De Sio a San Giorgio a Cremano.

Il festival Ethnos è ideato da La Bazzarra, organizzato dal Comune di San Giorgio a Cremano, finanziato dalla Regione Campania, con la collaborazione dei comuni presenti nel progetto e delle associazioni locali. Tutti gli eventi in programma sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

PER INFO : La Bazzarra tel. 081 80 8823978 – 327 3168292

www.festivalethnos.it – www.facebook.com/EthnosFestival