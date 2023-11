I tifosi dell’Union Berlino devastano Napoli. Il Coisp: il Governo intervenga per vietare le trasferte

Scene di barbarie e devastazioni quelle che da ieri sera stanno dominando la città di Napoli ad opera della tifoseria del Union Berlino che, sin dall’arrivo, ha cercato lo scontro con le forze dell’ordine devastando le vie cittadine percorse in corteo non autorizzato alla volta di Piazza Dante.

Sui gravi fatti che stanno imperversando in queste ore si pronuncia Giuseppe Raimondi, Segretario Generale del sindacato di Polizia Coisp partenopeo, che così si esprime: “E’ davvero sconcertante quello a cui stiamo assistendo in queste ore nella nostra città. Ma altrettanto sconcertante ed assurdo è che a questi barbari, perché questo sono, sia stato consentito di giungere in Italia, arrivando indisturbati fino a Napoli, dove era prevedibile che succedesse quanto stiamo vedendo coi nostri occhi. Questo è aggravato ancor più dal fatto che già a Napoli abbiamo assistito a scene di tal genere nel marzo scorso con la tifoseria del Eintracht Francoforte che, con modalità similari, ha sfilato in corteo non autorizzato seminando panico e distruzione per le vie cittadine, culminando quest’opera di barbarie con lo scontro con gli ultras partenopei. Parimenti assurdo è mettere a rischio i poliziotti per il capriccio di chi vuole giocare con la loro vita e li utilizza come i burattini di turno, considerandoli un prezzo sacrificabile pur di accontentare le società calcistiche. Molti poliziotti rischiano la vita per garantire l’ordine e sicurezza pubblica ed anche dalla decorsa notte si contano già numerosi poliziotti feriti oltre agli ingenti danni alla città ed ai mezzi di servizio. Ci auguriamo che ci siano punizioni esemplari per questi delinquenti e facciamo appello ai nostri Governanti affinché vengano vietate le trasferte per certe competizioni sportive ritenute ad altissimo rischio. Non è giusto che la collettività e le forze dell’ordine siano costrette a subire tali violenze ed a pagarne il caro prezzo, chi con beni materiali, chi col la propria incolumità.”