Il Capo della Polizia in visita alle famiglie Scarpati e Cozzolino

Domenica mattina, al termine della cerimonia in ricordo dei caduti a Roma, il capo della Polizia Vittorio Pisani si è recato a Napoli dove ieri, a causa di un incidente mentre erano in servizio di Volante, è morto l’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati ed è rimasto gravemente ferito l’agente Ciro Cozzolino.

Il prefetto Pisani, accompagnato dal questore di Napoli Maurizio Agricola, ha voluto manifestare di persona la sua vicinanza e quella di tutta la Polizia di Stato alle famiglie Scarpati e Cozzolino.

A Ercolano, il Capo della Polizia ha fatto visita alla moglie e ai 3 figli di Aniello Scarpati, mentre, all’Ospedale del Mare, a Ponticelli, ricevuto dal direttore sanitario Giuseppe Vitiello, ha incontrato i familiari di Ciro Cozzolino ed ha constatato di persona le condizioni del giovane poliziotto, che attualmente è ricoverato in terapia intensiva a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Le visite sono state l’occasione, per il prefetto Pisani, per rinnovare il sostegno della Polizia di Stato ai familiari dei due poliziotti e per ringraziare le donne e gli uomini della questura di Napoli per il delicato lavoro svolto a tutela della comunità.