di Apostolos Apostolou

Secondo Sir Richard Dearlove, a capo dei servizi segreti MI6 dal 1999 al 2004, il quale, in una lunga intervista al Daily Telegraph, (Exclusive: Coronavirus began ‘as an accident’ in Chinese lab, says former MI6 boss Sir Richard Dearlove tells Telegraph’s Planet Normal podcast that new scientific report suggests key elements of the virus were ‘inserted) ha sostenuto che il coronavirus è stato creato in un laboratorio cinese. Sir Richard Dearlove da detto che c’è uno studio, tra i cui firmatari ci sono il professor Angus Dalglish, dell’ospedale di St Thomas e dell’Università di Londra, e il virologo norvegese Birgen Sorensen. Sir Richard, che ha passato gran parte della sua carriera a trattare con la Cina, considera una pericolosa leggerezza permettere alla Cina. E come ha detto Richard Dearlove i cinesi conoscono in realtà molto bene la cultura occidentale d’ anni. «Loro ci studiano da anni, ci conoscono bene» dice Sir Richard Dearlove. Il virus covid19 è una ricostruzione dell’eziologia storica del Sars-Cov-2. Anche Sir Richard Dearlove ha espresso grande preoccupazione sul vaccino contro il virus. E la domanda secondo sempre Sir Richard Dearlove «la Cina ammetterà le proprie responsabilità?» «Dovrà offrire risarcimenti per la crisi economica che la pandemia ha creato.» Già gli Stati Uniti hanno parlato di 300 rinascimenti. Porterà tutti i paesi del mondo a rivedere le relazioni con la Cina nonché i rapporti della comunità internazionale con la leadership cinese. Il virus non è prodotto naturale sosteneva anche Steve Bannon due mesi fa, il virus è stato creato in un laboratorio cinese.

Roger David Kornberg biochimico statunitense, premio Nobel per la chimica nel 2006, ha sostenuto nella sua studia che il processo di copia da DNA ad mRNA viene chiamato trascrizione. Quello da mRNA a proteina traduzione (o sintesi proteica). Anche qui pone il tema se un virus può creato in un laboratorio sostenendo che sicuramente un virus può creato in un laboratorio. Anche questo hanno sostenuto François Jacob, Jacques Monod, e André Lwoff premio Nobel per la medicina nel 1965, con l’ ipotesi in base alla quale il controllo dei livelli enzimatici nelle cellule avviene tramite il feedback sulla trascrizione. Cosi due Premi Nobel nella storia di scienza dicono anni fa, che un laboratorio può creato un virus.

Apostolos Apostolou

Scrittore e Prof di Filosofia.