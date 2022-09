Il degrado di Palazzo Fuga (Albergo dei Poveri), il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Luca Abete, nel suo primo servizio della stagione di Striscia la notizia, ha parlato delle problematiche di uno degli edifici più imponenti e rappresentativi di Napoli: Palazzo Fuga ( Real Albergo dei Poveri).

Nonostante il grande valore storico, però, una parte notevole della struttura versa in totale abbandono e, in altri casi, è oggetto di incredibili abusi edilizi a causa dell’emergenza abitativa in cui versa la città.

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/napoli-la-vergogna-di-palazzo-fuga_78049.shtml