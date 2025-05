Il faccia a faccia tra Luca Abete e Pino Grazioli a Striscia la Notizia

- pubblicità -

L’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, è tornato sul caso del giornalista locale Pino Grazioli, già al centro di polemiche per le sue discutibili modalità operative.

Nel tanto atteso faccia a faccia, Abete ha presentato prove e chiesto chiarimenti in merito a diverse testimonianze che raccontano di persone esposte pubblicamente e umiliate da Grazioli per aver espresso opinioni contrarie alle sue, poi perseguitate online e minacciate se non si scusavano pubblicamente.

Tra i casi mostrati, anche il video di un giovane costretto – sotto minaccia di Grazioli – a registrare delle scuse dopo aver scritto un commento non gradito.

Gravissimo anche l’episodio di una spedizione punitiva sotto casa di un uomo accusato da Grazioli di pedofilia — accusa poi smentita dallo stesso giornalista, che aveva diffuso la notizia senza aver verificato le fonti.

