Il flop del reddito di cittadinanza, percettori ancora in attesa del primo colloquio conosccitivo, di lavoro neanche a parlarne, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

A quasi due anni dall’entrata in vigore del reddito di cittadinanza, ci sono persone che ancora non hanno ricevuto nessuna offerta di lavoro.

Luca Abete ha raccolto alcune testimonianze.

Il commento dell’inviato campano al servizio andato in onda sabato sera a Striscia la Notizia:

Il REDDITO di CITTADINANZA fu annunciato come un rivoluzionario percorso di inserimento lavorativo per i DISOCCUPATI ITALIANI.



Ma ci hanno scritto in tanti lamentando di percepire il sussidio da 1 anno e mezzo ed esser ancora in attesa della convocazione per il primo incontro conoscitivo che, si legge sul sito, doveva avvenire entro 30 giorni!



Insomma nonostante tanti soldi spesi e l’impegno dei Navigator sembra esser tutto ancora in… alto mare!

Qui il servizio->

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/reddito-di-cittadinanza-e-il-lavoro-mai-trovato_71421.shtml