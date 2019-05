Il gelato solidale di Zia Caterina per i bambini di San Giorgio a Cremano.

“I bimbi che soffrono di cancro sono i miei supereroi, diamo colore anche alla morte, doniamo sorrisi e raccontiamo che la vita è una favola e che si può trarre gioia anche dal dolore”. Così “Zia Caterina” accoglie i bambini a San Giorgio a Cremano nella gelateria “Tuttogelato” per il “Food & Mood Gelato Party”.

E’ arrivata con il suo taxi super colorato, carico di pupazzetti, giocattoli e disegni che raccontano ciascuno la storia di uno dei suoi “supereroi”. Conosciuta in tutta Italia per l’amore incondizionato che dedica ai bimbi malati di cancro, “Zia Caterina” gira anche in Europa con il suo taxi speciale e da qualche tempo anche con un camper.

Caterina Bellandi, originaria di Firenze, ha perso il suo compagno a causa di un tumore ai polmoni nel 2001, faceva il tassista e le chiese di continuare il suo lavoro. Lei non si è persa d’animo e ha saputo trasformare il dolore in un’esperienza di amore. Il suo taxi, coloratissimo dentro e fuori, porta conforto e allegria ai bimbi che lo personalizzano con i loro disegni e giochi. E’ amata da tutti i suoi piccoli pazienti e i familiari che trasporta gratuitamente per le cure. “Io racconto la mia vita, ridare il sorriso ai bambini è un favola. Non mi fermo mai, non posso farlo. Dedico la mia vita ai miei bambini, sono come una loro zia, Quando finisco con i bambini, la sera mi dedico al mio lavoro”, continua l’estroversa e sorridente Caterina, che ricorda anche: “Tutte le collane, i campanelli che ho sono dedicati a mio padre, a cui piacevano molto. Così lo sento sempre vicino”. Durante la manifestazione sono stati presentati da “TuttoGelato”, storica gelateria di San Giorgio a Cremano, i gusti Naturalike e Naturalove della linea “All Natural” – Prodotti Stella, tra cui i nuovi “Pera e zenzero”, “Disaronno”, “Lime”, che sostengono la onlus di Zia Caterina “Milano Taxi 25”, per portare il sorriso a coloro che sono ammalati perché la malattia affrontata con la serenità si allevia e diventa meno faticosa.