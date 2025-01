Il guaritore che cura vedendo la foto, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

- pubblicità -

L’inviato di Striscia la Notizia ha scovato un uomo che propone cure per malattie anche gravi agendo non sul paziente, ma su una sua foto, attraverso un “macchinario miracoloso” che trasforma l’immagine rendendola attiva ed utile ad intervenire per la cura.

Dopo aver raccolto la testimonianza di chi ha visto un parente malato oncologico lasciarsi morire perché ha rinunciato alle cure mediche, convinto di poter guarire solo grazie all’aiuto di questo macchinario (pagato 2500 euro), Abete è andato a far visita al truffatore.

Dopo alcune testimonianze sconcertanti, come la morte di una persona raggirata, il nostro Luca Abete è andato ad incontrare Giuseppe Callegari, il famoso “guaritore” in questione