Il linguaggio visionario di Picasso in mostra a Napoli

- pubblicità -

Dal 10 maggio al 28 settembre la Basilica di Santa Maria alla Pietrasanta, nel cuore di Napoli, accoglie un viaggio nel tempo e nello spirito di Pablo Picasso con la mostra Picasso. Il linguaggio delle idee. Un titolo evocativo per un percorso espositivo che si fa racconto, intrecciando opere, passioni, luoghi e relazioni del grande artista andaluso.

Curata da Joan Abelló con Stefano Oliviero e prodotta da Navigare srl, la mostra attraversa cinquant’anni della vita di Picasso, restituendo al pubblico non solo il genio, ma anche l’uomo. Un uomo complesso, innamorato della sperimentazione e del teatro, incantato dall’Italia, affascinato da Napoli.Ed è proprio la città partenopea a rappresentare una delle tappe decisive della sua esistenza: vi giunse nel 1917 per la messa in scena di Parade con i Balletti Russi, lasciandosi conquistare dal colore e dalla teatralità delle maschere popolari.

«Picasso è stato ingaggiato dai Balletti Russi per la realizzazione di scenografie e costumi – racconta Stefano Oliviero. In esposizione abbiamo alcuni bozzetti di Le Tricorne, una storia dove Picasso ha intenzionalmente dato una forte impronta andalusa, portando i colori, la vivacità e l’estro tipici della Spagna».

La mostra rievoca il legame di Picasso con i disegni, i bozzetti, le incisioni e i manifesti originali, tra cui dieci spettacolari manifesti realizzati da Picasso stesso, esempi del suo ingegno grafico e della sua instancabile attività teatrale.

Ad arricchire l’esperienza ci sono anche le ceramiche, passione autentica dell’artista, che negli anni ’50 a Vallauris, in Francia, seppe trasformare in opere d’arte pezzi nati per la quotidianità. Ne sono esposti dieci esemplari, testimonianza viva del suo amore per la materia e per l’immediatezza del gesto creativo. Le fotografie, invece, rivelano il volto più intimo di Picasso: quindici scatti di Edward Quinn e André Villers che lo colgono nella sua quotidianità, tra atelier e momenti privati.

E poi ancora incisioni, come le dieci acquetinte della serie Sable mouvante, e una presenza inedita: un dipinto a olio su tela attribuito ad Àngel Fernández de Soto, amico e compagno di visioni artistiche di Picasso. Le parole del curatore Joan Abelló, durante il press tour inaugurale, hanno sottolineato il valore universale della mostra:

«Il linguaggio delle idee vuole restituire a suo modo un contributo alla comprensione di questo genio del XX secolo, con opere molto varie nella loro riproducibilità tecnica. Pablo Picasso, un artista che è anche un mito, vissuto principalmente tra Francia, Spagna e Italia rimanendo straniero ovunque, tranne che nel linguaggio dell’arte, l’unico a cui appartiene intimamente».

Foto vetrina di Maurizio De Costanzo