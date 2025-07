Il maestro Vincenzo Sorrentino a Uno Mattina Weekly

- pubblicità -

Sabato 19 luglio sarà il maestro Vincenzo Sorrentino, in tour con Jimmy Sax, direttore dell’orchestra che affianca il sassofonista francese, l’ospite della trasmissione tv Uno Mattina Weekly che racconta l’estate degli italiani.

Sorrentino approda a Rai Uno, dopo aver inanellato in questi anni una serie di successi che lo inquadrano sempre più come un musicista stimatissimo e apprezzato nei suoi vari ruoli: pianista, compositore di colonne sonore per la tv e il cinema, direttore d’orchestra. Poco più che quarantenne, dotato di orecchio assoluto, ha all’attivo, album e un libro che racconta la sua vita. Da ragazzo di Casoria, periferia napoletana, dove attualmente vive, perché “non voglio perdere le mie radici”, ai tour europei e mondiali, alle colonne sonore, all’attività di compositore e arrangiatore, affianca anche il ruolo di talent scout. Scoprendo e lanciando, tra l’altro, alcuni giovani di belle speranze. Una bellissima storia, un uomo semplice, ma che porta in giro nella sua attività quotidiana, il suo talento cristallino, con cui si prepara a nuovi successi.

Il maestro Sorrentino debutterà il 2 dicembre al teatro Cilea di Napoli con lo spettacolo “Hollymood” – Best Movies Soundtracks prodotto da Wondermanage, da un‘idea di Tony Ciotola. Nello show Sorrentino sarà protagonista assoluto, come pianista e direttore d’orchestra, mostrando tutto il suo repertorio, da vero e proprio virtuoso del pianoforte, da cui, da seduto – questa è una delle chicche dello spettacolo – dirigerà un’orchestra di trentacinque elementi, rigorosamente dal vivo.