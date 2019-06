Il Mare, un Sorriso per tutti, da venerdì 14 a domenica 16 a Ischia.

Si preannuncia intensa e spettacolare l’iniziativa in programma a Ischia venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno. L’evento campano rientra nel grande progetto, Il Mare, un Sorriso per tutti, promosso da di HSA Italia – Handicapped Scuba Association International – ed è davvero per tutti, con il sostegno di Fondazione Vodafone Italia nell’ambito di OSO Ogni Sport Oltre. Un evento molto coinvolgente per l’offerta formativa ed esperienziale articolata in tre giornate, e per il supporto sinergico dell’AMP Regno di Nettuno, di istituzioni, enti, scuole, associazioni e organizzazioni del territorio.

Una collaborazione intensa che HSA Italia sviluppa con l’AMP Regno di Nettuno per una bella iniziativa sportiva che promuove il valore della subacquea per le persone con disabilità, e del mare nella sua bellezza e fragilità da preservare.

Commenta Pietro Sorvino, formatore HSA Italia di ASN Diving Ischia, responsabile dell’evento:

“Come in un grande abbraccio, AMP Regno di Nettuno (Area marina protetta Regno di Nettuno), Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue), LNI sezione Ischia (Lega Navale Italiana) e gli Istruttori e Dive Buddy HSA Italia delle scuole ANS Diving Ischia, A.S.D. Diving Agency Ischia, si sono riuniti per far vivere l’emozione di respirare e vivere il mare alle persone con disabilità”.

Sarà Giosuè Sannino, Course Director HSA, a formare gli istruttori a Ischia con il prezioso contributo di Gaetano Vassallo istruttore HSA, Domenico Perillo e Giovanni Bruno, subacquei brevettati HSA. Appassionato di mare da tanti anni, istruttore subacqueo, e direttore di Diving a Napoli e a Baia, alla fine degli anni 90, Giosuè Sannino si dedica con passione alla subacquea per persone con disabilità entrando nel mondo HSA. Crea e sviluppa a Napoli la scuola di formazione subacquea ‘Free Diving Onlus-Il Mare per tutti’, rivolgendo particolare attenzione alle persone con disabilità, ai bambini e ai ragazzi cosiddetti a “rischio esclusione sociale”.

Il programma delle giornate di Ischia

L’evento apre venerdì 14 giugno presso la Piscina Comunale di Ischia con il corso di formazione per Istruttore e Dive Buddy HSA (dalle 9:00 alle 15:00, teoria e pratica in piscina) e con le prove in acqua gratuite per i ragazzi dell’Associazione Genitori Autismo Ischia che vogliono provare l’emozione e il fascino dell’attività subacquea, del nuoto e dello snorkeling (in piscina dalle ore 16:00 alle ore 19:00).

Sabato 15 giugno continua la formazione con ritrovo alle 9:00 a Ischia Ponte, per l’uscita con immersione e visita alle emissioni gassose e percorso di snorkeling tra le Rovine di Aenaria, e alle 15.00 con immersione e snorkeling con parenza da Forio.

La giornata si conclude alle 19:00 con un momento conviviale e la consegna degli attestati di brevetto HSA Italia per nuovi formatori specializzati per insegnare la Subacquea e le attività natatorie a persone con disabilità, ed accompagnarle con sicurezza.

Domenica 16 giugno, la bracciata per la vita che coinvolge tutta l’isola in un immenso abbraccio lungo 1500mt, come la distanza da percorrere a nuoto, con la Nuotata solidale FIDAS e la Nuotata open per Amatoriali e Agonisti

Ritrovo alle 9:00 presso i locali della scuola HSA ANS Diving Ischia e partenza dal pontile del piazzale Aragonese, giro del Castello e arrivo allo scivolo del piazzale Delle Alghe.

Ischia promuove fortemente il valore della Subacquea e delle attività natatorie nelle situazioni di disabilità fisica e sensoriale, con il Patrocinio della Capitaneria di Porto Guardia Costiera, del Comune di Ischia e del Comune di Forio, e con il supporto delle organizzazioni locali AquaLung, Ischia Dream s.r.l., Museo Etnografico del Mare, Global Service and Trade.

Visitando la pagina HSA Italia su www.ognisportoltre.it è possibile scoprire il racconto e le emozioni di ogni tappa; inoltre effettuando la registrazione al portale si ricevono aggiornamenti in tempo reale sulle iniziative future. Questo fine settimana appuntamento a Ischia (14-15-16 giugno) e a Maniago, in provincia di Pordenone (15-16 giugno).