Il messaggio del Cardinale Battaglia al Papa

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All’Angelus di domenica 11 ottobre Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico:

“Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.”

Il messaggio di don Mimmo Battaglia

“In queste ore, desidero farmi voce dell’intera comunità diocesana di Napoli per esprimere al Santo Padre Leone XIV la nostra affettuosa vicinanza e accompagnarlo con la preghiera in vista dell’intervento chirurgico che dovrà affrontare.

Anche chi ogni giorno si fa prossimo alle ferite dell’umanità ha bisogno, nei momenti della prova, di sentire accanto a sé una comunità capace di volergli bene. Per questo desideriamo far giungere al Papa l’abbraccio fraterno della nostra Chiesa e della nostra gente, con la fede semplice e tenace di chi sa affidare al Signore le proprie fragilità, senza smettere di sperare.

Santità, Napoli Le è vicina. Le siamo vicini con la preghiera e con l’affetto della nostra gente.

Chiediamo al Signore che La sostenga in questi giorni, perché possa attraversarli con fiducia e ritrovare presto la salute.

Affidiamo il Santo Padre all’intercessione della Vergine Maria, tanto amata dalla nostra gente.

A Lei chiediamo di accompagnarLa in questo passaggio delicato e di aiutarci a custodire, anche nella fragilità, la certezza che nessuno è solo quando l’amore si fa presenza e la preghiera diventa vicinanza.”