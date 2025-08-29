Il Napoli cambia la voce del Maradona, è polemica

- pubblicità -

La vicenda del cambio di voce allo stadio Maradona ha scatenato un vero terremoto emotivo tra i tifosi del Napoli e nel mondo dello spettacolo partenopeo.

Ecco un riassunto dei punti salienti e degli sviluppi più recenti:

Daniele “Decibel” Bellini, storico speaker del Napoli dal 2010, è stato sollevato dall’incarico dalla SSC Napoli.

Il club ha ringraziato Bellini per aver raccontato “momenti iconici della storia del Club”.

Bellini ha reagito con un post toccante sui social: “Ho dato tutto me stesso senza risparmiarmi mai. A volte, però, fare il massimo non basta”.

La direzione artistica del matchday era stata affidata alla Golden Boys, società fondata da Geolier (Emanuele Palumbo) e suo fratello Gaetano.

Il primo evento era previsto per il 30 agosto contro il Cagliari, con Timo Suarez come nuovo speaker e Enrico Maria al dj set.

I tifosi hanno reagito con rabbia, accusando Geolier di essere complice dell’allontanamento di Bellini.

Geolier ha chiarito che la decisione è stata presa dal club, non da lui o dalla Golden Boy.

In segno di solidarietà con Bellini, Geolier ha annullato la partnership con il Napoli: “Ho chiesto la reintegrazione di Daniele, ma così non è stato. Per amicizia e stima, ho deciso di non siglare l’accordo”.

Sui social si è scatenata una vera bufera, con commenti accesi da parte dei tifosi e opinioni contrastanti sulla gestione del club.

Alcuni difendono la scelta della SSC Napoli, altri criticano la mancanza di trasparenza e il modo in cui è stato trattato Bellini.

«Mi spiace leggere parole di odio nei miei confronti e nei confronti di Golden Boys per quanto riguarda la volontà del Napoli Calcio di sollevare Decibel Bellini dall’incarico di speaker. Quello che è stato proposto a Golden Boys, non a me personalmente, è di gestire la direzione artistica del matchday per la stagione appena iniziata, incarico che la società ha accolto con grande piacere vista la mia grande amicizia con tutta la squadra e le collaborazioni di questi anni. Le decisioni prese nei giorni scorsi dal Napoli Calcio nulla hanno a che vedere con me e chi lavora insieme a me».

«Vedo che la questione ha creato molta confusione, quindi per chiarezza ci tengo a ribadire che la decisione di sollevare l’incarico a Decibel Bellini è stata presa dalla società Napoli Calcio per motivi estranei alla Golden Boys». Dal canto suo Bellini ha poi postato parole di rammarico indirizzate implicitamente al Napoli: «Ho fatto sempre il massimo e ho portato rispetto a tutti. A volte, però, fare il massimo non basta». Ma a dare una svolta concreta alla faccenda è stato, poco dopo la mezzanotte di venerdì 29 agosto, il post con il quale a sorpresa Geolier ha rinunciato all’accordo con il Napoli: «Dopo i fatti accaduti in queste ore Golden Boys interrompe la partnership con la SSC Napoli per la direzione artistica del matchday. La volontà della Golden Boys sin dalla prima chiacchierata informale era quella di lavorare tutti insieme con Decibel Bellini, ma la società ha deciso comunque di sollevarlo dall’incarico».

«Io Emanuele ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la SSC Napoli. E se mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa come un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte. Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c’entra con le decisioni della società. Forza Napoli sempre». Parole che hanno subito fatto il giro del web, racimolando oltre 90mila like in meno di un’ora e alimentando decine di migliaia di commenti positivi da parte dei tifosi. Silenzio per ora dai vertici della società azzurra.