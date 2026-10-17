Il Papa in costante miglioramento, domani Angelus dal Gemelli, telefonata con Putin per tregua

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Continua il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV, operato nei giorni scorsi per un tumore maligno al polmone. Stando all’ultimo bollettino medico di oggi, venerdì 16 ottobre, si sottolinea un “costante miglioramento delle condizioni generali”.

“Il Santo Padre questa mattina ha eseguito esami del sangue e radiografia del torace, che hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali”, hanno fatto sapere i dottori Luigi Carbone e Stefano Margaritora in un aggiornamento sulla salute del Papa ricoverato al Gemelli. “Sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria. Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia”, spiegano nello specifico.

Angelus dal Gemelli

Dal Vaticano, che ha diffuso le prime foto del Papa subito dopo l’operazione, fanno anche sapere che il Santo Padre oggi ha presieduto la messa all’interno del nosocomio, durante la quale ha anche “distribuito la comunione” e che domenica ci sarà l’Angelus, come aveva auspicato ieri il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.

Sono immagini rassicuranti di un Pontefice in ripresa come recitano anche i bollettini medici e in totale autonomia di movimenti. Alla messa erano presenti “personale medico e infermieristico dell’ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano”.

“Nella sua omelia il Papa ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui”, spiega la nota ufficiale.

Il Pontefice è di “buon umore“, ha infine sottolineato il portavoce Vaticano, Matteo Bruni. Il quale ha anche precisato che al momento la tempistica del decorso post operatorio resta di una settimana. Non si hanno novità rispetto al viaggio apostolico in programma a novembre in Sudamerica.

Cosa intendeva ieri il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, quando parlava di una eventualità per il Papa di rimodulare il Pontificato se sarà necessario? “In base alle sue condizioni di salute”, ha osservato Parolin a margine di un evento alla Cattolica. Rispetto ai viaggi, per esempio? “Almeno rispetto a questo prossimo viaggio”, ha detto Parolin ai media tra i quali la Rai, ribadendo di non avere incontrato il Papa da quando è ricoverato al Gemelli.

Telefonata con Putin

Oggi c’è stata una telefonata tra il Papa e Putin. “Nella giornata odierna – fa sapere il Vaticano – il Santo Padre Leone XIV ha avuto un colloquio telefonico con Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa. Nel corso della conversazione, il Santo Padre ha espresso viva preoccupazione per la grave situazione umanitaria nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, chiedendo una tregua per consentire l’arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l’evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile”. “Il Santo Padre ha infine ribadito l’impegno della Santa Sede a favore del dialogo e della pace”, spiega la nota.

Putin ha espresso telefonicamente al Papa i suoi più sinceri auguri di salute e di pronta guarigione dopo il recente intervento chirurgico, secondo quanto riportato dal Cremlino.

Il colloquio telefonico tra il Papa, dal Gemelli e Putin non è un unicum. Il Pontefice e Putin si erano sentiti il 4 giugno 2025. La telefonata di oggi fa seguito alle missioni a Mosca di mons. Paul Richard Gallagher, ‘ministro degli Esteri vaticano’ ad agosto, e del card. Matteo Zuppi a fine settembre.