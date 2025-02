Il Papa s’è alzato e ha fatto colazione in poltrona

- pubblicità -

“La notte” di Papa Francesco al Gemelli “è trascorsa serena, il Pontefice si è alzato e ha fatto colazione in poltrona”. Lo fa sapere il Vaticano in un aggiornamento sulle condizioni del Papa ricoverato da sette giorni con una polmonite bilaterale.

Ieri sera le condizioni cliniche di Bergoglio erano stazionarie “con un lieve miglioramento in particolare degli indici infiammatori”. Una ventata di ottimismo, sempre con la consapevolezza delle fragilità fisiche di una persona di 88 anni, che si sente anche tra le persone che frequentano l’ospedale per motivi di salute e lavoro.

Francesco continua la sua attività lavorativa dall’ospedale, che consiste principalmente nella lettura, nella scrittura di messaggi e mail, in telefonate. Bergoglio parla con i più stretti collaboratori che fanno la spola tra il Gemelli e il Vaticano per portargli i documenti.

Ancora non si sa se il Pontefice domenica prossima se la sentirà di guidare l’Angelus ed eventualmente in quale modalità. La scorsa domenica Bergoglio ha consegnato un testo per fare conoscere il suo pensiero pu non guidando l’Angelus. I medici hanno prescritto “l’assoluto riposo”. Si vedrà nelle prossime ore. Stasera, intorno alle 19, come di consueto ci sarà un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice.

Intanto volti più distesi e qualche sorriso si notano quando al Gemelli quando arrivano le notizie sul Papa. Il fiume di uomini, donne e bambini passa veloce il passetto che fiancheggia la statua di Giovanni Paolo II riferimento per chi in questi giorni ha lasciato fiori, lumini e messaggi per Papa Francesco. Volti meno tesi anche tra i medici del Policlinico, da giorni ‘fortino’ blindato per ogni notizia sulla salute del Pontefici, che pur non parlando comunicano con un gesto o un sorriso il leggero miglioramento delle condizioni del Santo Padre.

Il ricovero però non sarà breve e le settimane che Papa Francesco dovrà passare al Gemelli potrebbero essere più di 2 se non 3. La polmonite bilaterale necessita di una terapia lunga e complessa e il riposo al riparo da rischi – come un semplice colpo di freddo – è una medicina necessaria. Ieri la visita della premier Giorgia Meloni, avvenuta nel più completo riserbo tanto che anche il Gemelli l’ha saputo a cose fatte, ha portato il saluto al Pontefice che ha anche scherzato con la presidente del Consiglio.

Dall’Iran gli auguri di “pronta guarigione”

“Auguro ogni bene a Papa Francesco, ricoverato in ospedale per un’infezione delle vie respiratorie, e prego l’Onnipotente per la sua salute e una pronta guarigione”. Lo ha scritto su X il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. Il Pontefice è al Gemelli da venerdì scorso.