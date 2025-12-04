Il Party del Sorriso a Villa Domi

- pubblicità -

L’undicesima edizione del Party del Sorriso tenutasi a Villa Domi è stata un’esplosione di emozioni, commozione e tanto divertimento. Un incredibile connubio tra bellezza e solidarietà con protagonisti ragazzi speciali che cantavano e modelle che sfilavano. Tanti gli artisti presenti. Gran finale con l’assaggio di leccornie gastronomiche e fuochi artificiali.

E’ stata la solidarietà il tema che ha caratterizzato l’undicesima edizione del Party del Sorriso, l’evento ideato dall’attore Angelo Iannelli che ad inizio serata ha visto la straordinaria esibizione canora dei ragazzi speciali che hanno fatto da coro al loro amico Francesco, in arte Frà, che nell’occasione ha presentato l’uscita del suo primo CD musicale in cui è incisa la canzone dal titolo “Felicità”.

Tra la presenza di un pubblico numerosissimo ed entusiasta con sale e giardini di Villa Domi gremiti di persone come non mai, è stata commovente la consegna del Premio Anima d’Oro, realizzato dallo scultore Leonardo Moriello, ai ragazzi speciali tra cui Francesco Di Maro, Francesca Catalano e Monica Derna, allieva del progetto Super Abili. Un San Gennaro d’oro è stato consegnato anche alla Miss Giulia Accardo e al pasticciere Luigi Vitiello per la forza d’animo con cui sta affrontando un momento particolarmente difficile della sua vita.

L’evento ha regalato ai presenti una vera e propria esplosione di emozioni, commozione e tanto divertimento. C’è stato un incredibile connubio tra bellezza e solidarietà sociale che ha visto pure la presenza di grandi artisti come Angelo Di Gennaro e Lucia Cassini. Storica la loro interpretazione della canzone “Balla Concetta” accompagnati da Angelo Iannelli e dal Dott. Vincenzo Secondulfo.

Angelo Di Gennaro al termine della sua esibizione ha sottolineato che bisogna essere sensibili anche alle disabilità meno visibili come la depressione, la povertà e tante altre condizioni di disagio.

Applausi ed apprezzamento anche per Franco Melidoni, l’attore che da bambino con Totò, in Miseria e Nobiltà, recitò la parte di Peppiniello e in onore del quale il pubblico ha intonato il coro “Vicienz m’è pat a me”.

Durante la serata non sono mancate le sfilate di moda con i brand Patrizia Lieto e Anna Paola Couture. Oltre a Paulino Arcanjo del Grande Fratello, e la performance di body painting dell’artista Catello Zanca che ha omaggiato Angelo Iannelli con un pulcinella e il Natale dipinto sul corpo, tra gli artisti che si sono esibiti figurano Zaalima che ha ballato la danza del ventre, “I Blu Settanta”, il percussionista Rosario Scotti Di Carlo, Mario Conte, Lina Maddaloni, Elena Presti e Teresa Moccia.

Madrina della manifestazione è stata la modella Sofia Viola, vincitrice del concorso di bellezza Miss Mondo Italia 2025 che è stata omaggiata di una collana realizzata da Giovanna Castiglia, eccellenza dell’arte Macramè. Miss Sofia ha recitato dei versi che ha scritto in solidarietà di chi è visto come diverso e in cui sottolinea che la perfezione non esiste e che ognuno deve essere apprezzato per quello che è.

Lo spettacolo è stato chiuso dalla tammurriata messa in scena dalla paranza Vesuvius.

Nelle sale di Villa Domi anche l’arte ha avuto la sua parte con i” Percorsi D’arte in tour” con l’esposizione degli artisti dell’Associazione Vesuvius: Marcello Eraldi, Felice Ciccone, Claudio Torino, Nicola Zampella e Tiziana Corvino. Il Party del Sorriso oltre ad’ unire; sociale, moda, spettacolo e arte è un vero festival delle eccellenze enogastronomiche campane: Mozzarella Orchidea, la Torrente, le pizze montanare con la farina di Mulino Caputo, Tenuta Caretti. I fiocchi di neve di Ciro Poppella, Cuore di sfogliatelle, Pasticceria Zeno, Pasticceria Perna, Pasticceria Mignone, Ulberto Panettoni, Fioretti Panificio, il maestro Pasticciere Luigi Vitiello ,Gastronomia Arfè e le sue primizie, Caseificio Donna Rosa, lattoneria Sorrentina, vini Carannante, le prelibatezze di Villa Domi, Caffe’ D’angelo, Terre Pompeiane con il liquore Baba Re’ con il suggestivo brindisi finale. Tanti i partner dell’evento tra cui Claudio De Martino Art Stylen , Viola Beauty Center, Sefa Sud, Golden Line abiti da lavoro, Futura Service, Ines Eventi, Antonella Braids Hair, Villa Izzo, “Accendi Un sogno“.

L’undicesima edizione del Party del Sorriso presentata dal patron Angelo Iannelli affiancato da Edda Cioffi, Emanuela Gambardella ed Erennio De Vita, si è conclusa all’insegna della felicità con l’apertura della torta e lo spettacolare sparo dei fuochi pirotecnici.

Infine Angelo Iannelli ha espresso soddisfazione per la straordinaria riuscita della serata.