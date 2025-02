Il piccolo Ethan torna domani in Italia

- pubblicità -

Può tornare finalmente a casa il piccolo Ethan, il bambino rapito e portato negli Stati Uniti dal padre lo scorso agosto.

Questo l’annuncio arrivato in diretta a Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai1, dove è intervenuta la mamma Claudia con grande emozione: “ Qui è l’una e mezza ma tanto chi dorme più, andiamo avanti così. Finalmente ce l’abbiamo fatta, c’è voluto un po’ ma domani partiamo. È stato un ottimo lavoro di squadra”.

“Sono stato buttato giù dal letto dalla sentenza della Corte Federale di Los Angeles verso le quattro del mattino”, ha spiegato l’avvocato Gian Ettore Gassani, “ È stata la più grande emozione professionale della mia vita. Ho passato notti insonni per questa causa, ma per un avvocato questa è la vita e vale più di tutto. Vogliamo ringraziare il Ministro Tajani, il Ministero degli Esteri, tutte le autorità italiane e americane”.

“Non so se il padre verrà ad affrontare la giustizia in Italia o rimarrà rifugiato a casa sua”, ha poi concluso mamma Claudia, “Prova a chiamarmi, vuole vedere il bambino, insiste, ma io di lui non mi fido. Ci sono stati momenti di sconforto totale, l’idea di averlo di nuovo davanti mi fa molta paura. Voglio massima cautela e sicurezza”.