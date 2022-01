Il Prefetto Claudio Palomba aderisce al Club dei Tifosi della Legalità promosso dall’ACI Napoli.

Sicurezza stradale, cultura della legalità e promozione della “mobilità responsabile”, soprattutto fra i giovani, sono i temi su cui si sono confrontati il Presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola, ed il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, durante l’incontro istituzionale avvenuto presso il Palazzo di Governo in Piazza Plebiscito.

Nel corso della visita, svoltasi in un clima di cordiale affinità e sintonia, il Presidente Coppola ha conferito al Prefetto Palomba l’associazione onoraria all’ACI quale “riconoscimento ad una personalità che, nell’arco della sua brillante carriera, ha saputo affrontare con autorevolezza, competenza e senso dello Stato le gravose responsabilità insite nei delicati incarichi istituzionali ricoperti. Qualità queste che, siamo certi, saprà far valere anche nella sua terra nativa, per quanto difficile possa essere una realtà territoriale come Napoli”.

L’incontro è proseguito con l’adesione del Prefetto al “Club dei tifosi della legalità” e la relativa sottoscrizione del messaggio sociale della campagna di sensibilizzazione realizzata dall’ACI Napoli, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con la benedizione del Papa, per valorizzare la cultura del rispetto delle regole e della mobilità sicura e responsabile. Al “Club” hanno già assicurato il loro sostegno, in qualità di testimonial, numerosi e prestigiosi esponenti delle istituzioni e della società civile, nonché eminenti autorità militari e religiose.

Al termine della visita, il Prefetto Palomba ha, altresì, assicurato la massima disponibilità a partecipare ai Seminari giuridici dell’Automobile Club Napoli, presieduti dal Procuratore Generale Luigi Riello.