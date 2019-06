Il rione Luzzatti diventa il rione dei murales.

Lunedì 17 giugno, alle ore 12, al Rione Luzzatt i (nei pressi di piazza Lo Bianco) – è in programma l’inaugurazione di una nuova grande opera di street art, che avvia il programma di riqualificazione artistica e di rigenerazione sociale previsto per il quartiere popolare della periferia orientale di Napoli, noto anche per le vicende del best seller “L’Amica Geniale”.‬

Partito all’inizio del 2018 come raccolta fondi, il progetto ha visto la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Ruggiero-Bonghi” che, suggestionati dalla lettura del romanzo di Elena Ferrante, hanno inviato un disegno al noto street artista Gomez per l’elaborazione dell’opera. ‬

L’intervento, che si propone di realizzare nel quartiere un vero e proprio “Rione dei Murales”, replicando il modello già sperimentato nel “Parco dei Murales” di Ponticelli, è stato coordinato da INWARD – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana ed è promosso da NAStartUP, in collaborazione con il condominio di via Giuseppe Buonocore Isol. 39 e con il patrocinio morale e nulla osta del presidente della Municipalità 4 del Comune di Napoli.‬

Grazie e buon lavoro.‬