Il Salotto di Treccani Campania a disposizione per eventi culturali.

dalla D.ssa Sara Perfetto riceviamo e pubblichiamo

Gentilissimi,

Con la presente intendiamo far conoscere la sede regionale della Treccani, ubicata a Napoli al 3° piano di un palazzo ottocentesco di Via Vannella Gaetani – 27, una traversa di piazza Vittoria.

Con l’inizio del 2019, il responsabile della suddetta, Gennaro Penza, unitamente al Direttore del prestigioso Istituto, diretto dall’ex Ministro dei Beni e delle attività Culturali Massimo Bray, hanno deciso di aprire l’ufficio alla città. Il progetto è quello di farlo diventare un Salotto Culturale, punto di incontro per autori, ricercatori ed artisti. L’obiettivo è quello di far combinare le attività dell’Istituto con gli scenari contemporanei, ma soprattutto che sia comunicata ad un luogo come Napoli, ormai centro della produzione intellettuale del Paese. Il nostro Salotto Culturale è uno spazio aperto al pubblico che opera nel settore della promozione, della cultura e dell’arte, attraverso lo sviluppo di una serie di attività e iniziative di eventi. Organizziamo convegni, incontri con autori, dibattiti su cinema e teatro, tavole rotonde, seminari inerenti alle diverse forme di espressione artistica, mostre d’arte, eventi, spettacoli di vario genere. Un luogo ideale per presentazioni di libri e proiezioni di film, cicli e rassegne in accordo con esponenti della cultura Napoletana. Compatibilmente con le proprie esigenze, mettiamo a disposizione la Sala Conferenze “Megaride” con la capienza pari a 70 (settanta) posti a sedere. Un punto di incontro culturale per convegni, incontri con autori, dibattiti su cinema e teatro, tavole rotonde, letteratura, pittura, seminari inerenti alle diverse forme di espressione artistica, per presentazioni di libri e proiezioni di film, cicli e rassegne.

La Sala delle Relazioni “Pausilypon”, con la capienza pari a 6 (sei) relatori + 6 (sei) ospiti, è stata realizzata per la condivisione di diversi filoni di pensiero artistico culturale. Uno spazio concepito per riunioni, incontri e meeting temporanei .

Le altre due sale, rispettivamente la Sala Delle Esposizioni “Neapolis”, un luogo ideato per svolgere attività multifunzionali quali mostre o laboratori, e il Salotto Culturale “Parthenope”, luogo dove si svolgono eventi quali mostre, eventi musicali e spettacoli di vario genere. La concessione delle Sale è a titolo gratuito e sono dotate di impianto di riscaldamento / condizionamento; impianto di amplificazione audio; schermo auto avvolgente; videoproiettore digitale; personal computer con accesso ad internet tramite linea Wifi. Le richieste di concessione in uso temporaneo delle Sale vanno redatte e inoltrate almeno una settimana prima al seguente indirizzo email: eventicampania@treccani.it o in alternativa campania@treccani.it o chiamando al numero 0810078102.

La nostra sede è a disposizione per qualsiasi attività culturale proposta. Nell’eventualità si può prendere contatto con la scrivente e concordare un appuntamento con il nostro Direttore.

Ringraziando della Vostra attenzione, chiediamo gentilmente, ove sia possibile, di informare la cittadinanza di tale iniziativa.

Cordiali Saluti.

Dott.ssa Sara Perfetto

Responsabile Eventi Treccani Campania

Direzione Agenzia Generale per la Campania

Via Vannella Gaetani, 27

80121 NAPOLI

081.0078102

eventicampania@treccani.it

campania@treccani.it