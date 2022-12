Il Segretario Generale Francesco Garofalo chiarisce la giusta posizione dei dirigenti sindacali CSA sulla vicenda della Polizia Municipale di Napoli.

dal Sindacato CSA Regioni Autonomie Locali affiliato Cisal riceviamo e pubblichiamo

In merito alla questione sollevata in questi giorni da diverse testate giornalistiche operanti su Napoli, riguardante il rischio che per Capodanno la Polizia Municipale – di cui il CSA è

l’organismo sindacale più rappresentativo – non garantisca i servizi in strada, interviene il

Segretario Generale CSA Francesco Garofalo, col preciso intento di placare gli animi e

tranquillizzare il Sindaco Manfredi, le cui preoccupazioni – sempre secondo quanto riportato dalla stampa – sembrano siano andate oltre misura.

La lealtà nei confronti dell’Amministrazione e il senso di responsabilità nei confronti della

cittadinanza che hanno sempre contraddistinto tutti i lavoratori e lavoratrici della Polizia

Municipale di Napoli, nonostante le numerose difficoltà incontrate in questi anni, non verranno meno nemmeno stavolta.

Per la notte di Capodanno, come sempre la Polizia Municipale farà come sempre il proprio dovere, con ciò rigettando le illazioni fatte da alcune testate giornalistiche, che evidentemente hanno voluto gettare benzina sul fuoco col solo obiettivo di mettere il sindacato e la categoria in cattiva luce.

L’assemblea che avevamo convocato dalla mezzanotte del 31 dicembre è stata prontamente revocata nel momento in cui è stata fatta chiarezza su una disposizione – quella del “recupero del festivo non lavorato” – che era già stata abrogata in agosto ed è stata poi reintrodotta improvvisamente a ridosso del Natale, provocando sconcerto assoluto in tutto il personale della Polizia Locale di Napoli. Una questione, sia chiaro, che è meramente di principio in quanto, tengo a ribadirlo, nessun agente ha intenzione di venir meno ai propri doveri professionali.

Pertanto, rivolgendomi direttamente all’assessore De Iesu, rassicuro lui e l’Amministrazione

Comunale che come sempre la Polizia Municipale rispetterà gli impegni presi.

Ricordiamo tutti gli eventi della città a cui il Corpo ha contribuito anche donando le proprie ore di lavoro per eventi benefici.

Ebbene, c’è però una linea sottile tra lealtà, senso del dovere e dignità personale. La dignità non va mai toccata e non è legata di certo ad un corrispettivo economico!

Ad ogni modo sono certo che il cielo di Napoli sarà certamente sereno, almeno sotto questo punto di vista, e sereni saranno anche i festeggiamenti nelle strade, come è nel dovere della Polizia Locale.

Da parte nostra, è oltremodo il caso di ribadire che tutte queste problematiche potranno essere superate solo quando sarà dato il via – come annunciato dallo stesso Sindaco Manfredi, al piano di riorganizzazione del Corpo della Polizia Municipale, tenendo conto che i lavoratori non sono più 5000 come una volta! Per questo, diamo sin da ora la nostra piena disponibilità all’Amministrazione a collaborare, con la lealtà e la professionalità che ci hanno sempre contraddistinti, certi che l’Amministrazione saprà prevedere modelli che migliorino la vita quotidiana del lavoratore, nella direzione di un rapporto lavoro-vita privata meno gravoso.

D’altra parte, non siamo più disposti a tollerare provocazioni che vengono dall’esterno, col solo intento di gettare discredito nei confronti del CSA e del corpo di Polizia Municipale di Napoli, che non sono mai venuti meno all’obbligo di operare col massimo rispetto nei confronti dell’Amministrazione e dei cittadini.