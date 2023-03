Immigrato accoltella rider e ferisce 4 vigili in Piazza Garibaldi.

Un rider è stato aggredito, nella tarda serata di ieri, in piazza Garibaldi, a Napoli, da uno sconosciuto, un migrante (non ancora identificato) che per poi nel tentativo di sfuggire ha ferito quattro agenti della polizia locale.

Il rider è stato raggiunto alle spalle dall’aggressore.

Quest’ultimo ha estratto un coltello ed ha sferrato un fendente.

E solo grazie alla presenza che la vittima aveva sulle spalle non ci sono state conseguenze peggiori.

Immediatamente sono state allertate le pattuglie delle Unità Operative Investigativa Centrale e San Lorenzo, che presidiano quotidianamente la piazza nelle ore serali, sono riuscite a raggiungere l’aggressore che, nel tentativo di fuga, ha lasciato cadere il coltello utilizzato.

L’arma bianca, con una lama lunga circa 20 centimetri, è stata recuperata e sottoposta a sequestro. Il migrante ha opposto resistenza al fermo aggredendo gli agenti e ferendone lievemente quattro.

Nelle prime ore della mattina il personale della Polizia Scientifica ha rilevato le impronte digitali al fine di identificare l’uomo. (ANSA).