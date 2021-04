In commissione Welfare il punto su disabilità, immigrazione e Piano Sociale di Zona.

Prosegue il confronto della commissione Welfare con la neo assessora Donatella Chiodo. Affrontati oggi i temi della Consulta delle persone con disabilità, del Sistema Cittadino Integrato di Comunità e del Piano Sociale di Zona.

Con la partecipazione dei consiglieri Marta Matano (Movimento 5 Stelle) e Vincenzo Moretto (Misto – Lega Salvini Napoli), la commissione guidata da Maria Caniglia ha affrontato diversi punti dell’agenda del welfare cittadino.

Come ha introdotto l’assessora al Welfare, Donatella Chiodo, procede l’iter per l’istituzione di una Consulta delle persone con disabilità, un progetto che anche la Commissione condivide molto.

Si chiama invece “Sistema Cittadino Integrato di Comunità” (Scic) il progetto illustrato da Filomena Murolo, assistente sociale del Servizio Politiche di integrazione e nuove cittadinanze. Una iniziativa ambiziosa, del valore di 1,5 milioni di euro finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della quale Napoli è capofila e che punta, attraverso 7 linee di azione, a costruire uno spazio di benessere per le comunità straniere presenti in città, fornendo un aiuto concreto ai loro bisogni. Obiettivo è realizzare politiche di inclusione per le nuove generazioni di immigrati, favorire il loro accesso ai servizi, assisterli nella ricerca di un’abitazione o nell’orientamento al lavoro. A breve, ha precisato Murolo, verrà approvata la progettazione esecutiva e si partirà con le attività.

Procedono i tavoli tematici per il Piano Sociale di Zona, ha concluso l’assessora Chiodo, ed entro il mese di maggio saranno svolti tutti gli incontri.