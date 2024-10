In giro con una mannaia, 13enne fermato dai Carabinieri

- pubblicità -

In provincia di Napoli, la situazione legata alla sicurezza dei minori è stata recentemente messa in evidenza da un episodio alquanto preoccupante. Durante dei controlli effettuati dai carabinieri della tenenza di Cercola, è stato scoperto un ragazzino di soli 13 anni che girava per strada armato di una mannaia, un’arma non comune e decisamente pericolosa per un giovane della sua età.

L’evento è accaduto nelle vicinanze di una sala scommesse situata in via Massa, a Pollena Trocchia.

Nel momento in cui i carabinieri sono intervenuti, alcuni adolescenti hanno subito cercato di allontanarsi, ma due di loro, di 14 e 13 anni, sono stati fermati e sottoposti a perquisizione. Durante i controlli, il 14enne è stato trovato in possesso di un coltello a scatto di 22 centimetri. Ancora più incredibile è stato il ritrovamento della mannaia lunga 27 centimetri nelle mani del 13enne.

I due ragazzi, alla luce di questi fatti, sono stati denunciati e successivamente riaffidati alle cure dei loro genitori.

Questo evento si inserisce in un quadro più ampio, dovuto a un’iniziativa del comando provinciale di Napoli che ha intensificato i controlli sulla movida locale. Questa strategia mira a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di ritrovo giovanili. In un’altra operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, un 16enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a farfalla mentre si trovava con amici in corso Umberto I.

Questi coltelli, noti per la loro pericolosità e facilità d’uso, rappresentano una seria minaccia, soprattutto in mano ai minori.

Inoltre, a Volla, i carabinieri della locale stazione hanno fermato un 17enne incensurato sospettato di spaccio e porto d’armi. Il giovane, arrestato in via De Filippo, aveva con sé 5 grammi di hashish e un coltello a serramanico. Questi ultimi due episodi sottolineano come il problema della delinquenza minorile, legata sia alla detenzione di armi sia allo spaccio di sostanze stupefacenti, meriti una particolare attenzione e interventi preventivi mirati per arginare il fenomeno.