In ricordo di Luciano De Crescenzo.

Con Luciano De Crescenzo scompare non solo un grande napoletano ma un collega, un amico con il quale agli inizi degli anni ’80, presso il TTC Club, in via Paisiello al Vomero, condividemmo la bellissima esperienza delle sei edizioni della “Mostra-mercato internazionale del fumetto e del cinema d’animazione”.

All’edizione del 1982 si riferisce la fotografia, dove oltre a me e a Luciano, compare anche un altro grande partenopeo, il vignettista Paolo Del Vaglio, scomparso anch’egli cinque anni fa, il 5 settembre 2014.

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari.

Sono la regista di questo video. Il video è stato proiettato a Maschio Angioino durante l’evento “Buon compleanno, Bellavista”, svoltasi l’anno scorso in occasione del 90° compleanno di Luciano.

Questo video –che dura 1 minuto e 30 secondi — meglio di qualsiasi cosa dimostra l’enorme, spontaneo e sentito affetto della gente “di tutti giorni” per il “Professor Bellavista”. Cindy Salatino.