Incendi Pozzuoli e Ponticelli, aggiornamenti

L’Amministrazione Comunale segue con costante attenzione l’evolversi della situazione legata agli incendi che nelle ultime ore hanno interessato alcune aree del territorio.
Incendio versante Solfatara (Agnano – Pozzuoli)
Il fronte di fuoco principale si è sviluppato nell’area compresa tra via S. Gennaro Agnano e via Antiniana, sul versante della Solfatara (lato Pozzuoli).
- Misure di sicurezza e residenti
A scopo precauzionale, nel pomeriggio si è provveduto all’evacuazione di 22 persone residenti nel comune di Pozzuoli in via V traversa Pisciarelli. La situazione d’emergenza per i residenti è rientrata e tutte le famiglie hanno già fatto ritorno nelle proprie abitazioni.
- Operazioni di spegnimento
Dopo la conclusione dei lanci d’acqua effettuati dai mezzi aerei (elicotteri), sono attualmente al lavoro 4 squadre dei Vigili del Fuoco che stanno operando da terra. A causa della conformazione impervia di alcune aree del versante, è previsto che le operazioni di bonifica e spegnimento delle squadre di terra proseguano per tutta la notte.
- Presidio del territorio
Sebbene la situazione nella zona Agnano-Pisciarelli sia in fase di remissione, l’allerta resta alta poiché il rogo non è ancora del tutto domato.
Incendio sterpaglie nella zona di Ponticelli
Un secondo focolaio ha interessato la zona di Ponticelli, dove si è registrato l’incendio di alcune sterpaglie.
- Stato dell’intervento
La situazione è attualmente sotto controllo. Sul posto sono intervenute tempestivamente 2 squadre dei Vigili del Fuoco che hanno circoscritto le fiamme e stanno completando le operazioni di messa in sicurezza dell’area.
L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente i Vigili del Fuoco, gli operatori della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Municipale impegnati per la tutela della pubblica incolumità e del territorio.
Si invitano i cittadini alla massima prudenza e a facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.