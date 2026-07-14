Incendi Pozzuoli e Ponticelli, aggiornamenti

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L’Amministrazione Comunale segue con costante attenzione l’evolversi della situazione legata agli incendi che nelle ultime ore hanno interessato alcune aree del territorio.

Incendio versante Solfatara (Agnano – Pozzuoli)

Il fronte di fuoco principale si è sviluppato nell’area compresa tra via S. Gennaro Agnano e via Antiniana, sul versante della Solfatara (lato Pozzuoli).

Misure di sicurezza e residenti

A scopo precauzionale, nel pomeriggio si è provveduto all’evacuazione di 22 persone residenti nel comune di Pozzuoli in via V traversa Pisciarelli. La situazione d’emergenza per i residenti è rientrata e tutte le famiglie hanno già fatto ritorno nelle proprie abitazioni.

Operazioni di spegnimento

Dopo la conclusione dei lanci d’acqua effettuati dai mezzi aerei (elicotteri), sono attualmente al lavoro 4 squadre dei Vigili del Fuoco che stanno operando da terra. A causa della conformazione impervia di alcune aree del versante, è previsto che le operazioni di bonifica e spegnimento delle squadre di terra proseguano per tutta la notte.

Presidio del territorio

Sebbene la situazione nella zona Agnano-Pisciarelli sia in fase di remissione, l’allerta resta alta poiché il rogo non è ancora del tutto domato.

Incendio sterpaglie nella zona di Ponticelli

Un secondo focolaio ha interessato la zona di Ponticelli, dove si è registrato l’incendio di alcune sterpaglie.

Stato dell’intervento

La situazione è attualmente sotto controllo. Sul posto sono intervenute tempestivamente 2 squadre dei Vigili del Fuoco che hanno circoscritto le fiamme e stanno completando le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente i Vigili del Fuoco, gli operatori della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Municipale impegnati per la tutela della pubblica incolumità e del territorio.

Si invitano i cittadini alla massima prudenza e a facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso.