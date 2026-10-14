Incendio a Melito, evacuate 26 famiglie

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Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza il Centro coordinamento soccorsi in seguito all’incendio sviluppatosi questa mattina nella mansarda di una palazzina Erp di via Po, nel comune di Melito di Napoli.

Alla riunione hanno partecipato l’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, il sindaco di Melito, Dominique Pellecchia, insieme ai rappresentanti dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dell’Asl Napoli 2.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre, un’autobotte e un’autoscala. Le operazioni hanno consentito di domare il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata.

Per consentire le verifiche sulla stabilità dell’edificio, sono state evacuate 26 famiglie residenti nello stabile. La Regione ha predisposto gazebi e servizi di assistenza per le persone temporaneamente costrette a lasciare le proprie abitazioni.

In via precauzionale è stata inoltre disposta l’evacuazione degli alunni di una vicina scuola elementare. Dalla Prefettura viene confermato che non si registrano feriti.

Le forze dell’ordine hanno infine attivato un servizio di vigilanza antisciacallaggio operativo 24 ore su 24, con l’obiettivo di tutelare i beni delle famiglie evacuate e garantire la sicurezza dell’area interdetta.