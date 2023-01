Incendio a Portici, il sindaco: macchina dei soccorsi subito in moto.

“La macchina dei soccorsi si messa in moto immediatamente, stiamo lavorando per prestare assistenza a tutte le famiglie che sono state coinvolte in questo incidente”.

Così, il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, in relazione all’incendio scoppiato in serata nella città alle porte di Napoli.

“Continueremo a lavorare tutta la notte senza sosta – ha aggiunto – sul posto si è recata la Protezione Civile del Comune e tutto il personale della polizia municipale e dell’ufficio tecnico. La situazione è anche sotto il costante monitoraggio della prefettura e della protesione civile regionale”.

“Al momento sono ventisei le persone da sgomberare, secondo le valutazioni dell’ufficio tecnico del Comune di Portici e dei vigili del fuoco”, ha fatto sapere l’assessore comunale Maurizio Capozzo, delegato dal sindaco a coordinare l’intervento del comune.

Secondo un primo screening, comunque, tutte le persone sgomberate dovrebbero trovare ospitalità da amici e parenti stanotte.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro a Portici, in provincia di Napoli, per domare l’incendio scoppiato poco dopo le 21 nell’appartamento di un palazzo al parco Schiano, alla quarta traversa a destra di via Libertà.

Sono due le persone che sono state costrette a ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale.

Per gli altri è stato sufficiente il soccorso prestato sul posto.

I pompieri hanno messo in salvo anche dieci cani, prelevati dai due fabbricati che sono stati interessati dalle fiamme.

