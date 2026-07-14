Incendio a Pozzuoli, fiamme visibili da lontano

- pubblicità -

Un vasto incendio è divampato lunedì mattina nella zona periferica di via San Gennaro ad Agnano, interessando un’ampia area boschiva situata nelle vicinanze dell’Accademia Aeronautica Militare e della scuola Petronio.

Le fiamme hanno generato una colonna di fumo nero, densa e maleodorante, visibile anche a diversi chilometri di distanza e fonte di forte preoccupazione tra i residenti.

Riunione del Centro Coordinamento Soccorsi

Nel pomeriggio il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) per fare il punto sulla situazione e coordinare le operazioni di contenimento del rogo. Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Pozzuoli, rappresentanti della Città Metropolitana, del Comune di Napoli, dei Vigili del Fuoco, della SORU, delle Forze dell’Ordine, dell’Ufficio Scolastico Regionale, della Croce Rossa Italiana, oltre ai tecnici di E-distribuzione e Terna SpA.

Le operazioni sul campo

Sul posto sono operative sei squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate da tre squadre della Sma Campania, un’autobotte da 9000 litri e un elicottero regionale F64 impegnato nei lanci d’acqua. È in arrivo un secondo elicottero da Agerola per rafforzare le attività di spegnimento.

Presenti anche le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale di Pozzuoli, incaricate di garantire supporto logistico e di predisporre, se necessario, la cinturazione dell’area nel caso in cui le fiamme dovessero avvicinarsi alle abitazioni.

Cabina elettrica disattivata in via precauzionale

La società E-distribuzione ha provveduto alla disattivazione di una cabina elettrica di media tensione, che alimenta tre utenze, per consentire ai Vigili del Fuoco di operare in sicurezza durante le fasi più delicate dello spegnimento.

Situazione in evoluzione

Le operazioni di contenimento proseguono senza sosta. Le cause del rogo sono in corso di accertamento e l’area resta monitorata per valutare eventuali rischi di propagazione verso le zone abitate.