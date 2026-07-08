Incendio a Striano, rilievi Arpac in corso

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Un incendio è divampato nel pomeriggio all’interno del deposito di un’azienda di materiale elettrico e idraulico a Striano, nel Napoletano.

Le fiamme, sviluppatesi in uno dei capannoni, hanno generato una colonna di fumo denso e maleodorante, visibile a grande distanza e fonte di forte preoccupazione tra gli abitanti della zona.

Secondo quanto riferito, nessun dipendente è rimasto ferito, ma l’intensità del rogo e la natura dei materiali coinvolti hanno reso complesse le operazioni di spegnimento.

Intervento massiccio dei vigili del fuoco

Da ore sono impegnati sul posto circa cinquanta vigili del fuoco dei comandi di Napoli e Salerno, con diverse squadre e mezzi antincendio. Le operazioni si concentrano sulla messa in sicurezza dell’area e sulla bonifica dei locali, mentre si cerca di evitare che le fiamme possano propagarsi ad altre strutture vicine.

Arpac avvia il monitoraggio delle sostanze inquinanti

Dalle 17 di martedì è attivo un campionatore ad alto flusso di aria per misurare le concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili dispersi in atmosfera a seguito dell’incendio divampato nel primo pomeriggio nel territorio comunale di Striano (Na), al confine con il territorio di Sarno (Sa).

Dalle prime informazioni raccolte, l’incendio ha interessato materiale elettrico e componenti plastici stoccati presso un deposito aziendale. I tecnici Arpac del dipartimento provinciale di Napoli hanno attivato il monitoraggio delle diossine aerodisperse nei pressi del luogo dell’incendio.

Laboratorio mobile

A circa tre chilometri dal luogo dell’incendio è anche operativo nel territorio di Sarno (Sa) un laboratorio mobile, precedentemente posizionato in occasione dell’incendio divampato nella notte tra il 21 e il 22 giugno nel sito dell’azienda Termoplast.

Il laboratorio è in grado di misurare le concentrazioni orarie di una serie di inquinanti atmosferici, tra cui polveri sottili PM10 e PM2,5, monossido di carbonio, ossidi di azoto, benzene, toluene, xilene.

Aggiornamenti sugli accertamenti in corso verranno pubblicati sul sito arpacampania.it . I dati grezzi del laboratorio mobile sono consultabili sul sito https://opas.isprambiente.it/str_dataview