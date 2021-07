Incendio all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli.

“Preoccupazione e l’incredulità su quanto sta accadendo in queste ore all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Uno dei principali patrimoni storico-archeologici dei Campi Flegrei e della Campania sta andando a fuoco. Le fiamme hanno coinvolto le gradinate in legno. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale”.

Lo rende noto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Siamo estremamente preoccupati. Ci auguriamo che i danni siano limitati. In ogni caso chiederemo di sapere come sia stato possibile l’evolversi di questo incendio e di capire se tutte le norme di sicurezza erano attive”, sottolinea. Europa Verde ha la sede a poca distanza dal sito archeologico per il quale il movimento ambientalista si è sempre battuto denunciando negli anni passati anche il degrado e l’abbandono dell’anfiteatro e addirittura la realizzazione di parcheggio notturno al suo interno. (ANSA).