Incendio all’isola ecologica di Pianura, area messa in sicurezza ma scuole chiuse

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Un incendio è divampato nel pomeriggio all’isola ecologica di via Nelson Mandela, in zona Montagna Spaccata, nel quartiere Pianura a Napoli. L’area, già chiusa alla circolazione, è stata raggiunta rapidamente dai Vigili del Fuoco, il cui intervento tempestivo ha consentito la messa in sicurezza immediata del sito.

Tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da autobotti, stanno operando per completare le operazioni di spegnimento e bonifica.

Sul posto Protezione civile, Polizia municipale e Forze dell’Ordine

Nell’area sono presenti anche uomini della Protezione civile comunale, della Polizia municipale e delle Forze dell’Ordine, impegnati nel coordinamento delle attività e nella gestione della viabilità e della sicurezza.

L’incendio è sotto controllo, ma è in corso un sopralluogo congiunto da parte di Asl Napoli 1, Arpa Campania e Comune di Napoli per valutare eventuali ulteriori misure da adottare, oltre alle raccomandazioni già rivolte ai residenti.

Raccomandazioni ai cittadini: porte e finestre chiuse

In via precauzionale, considerata la presenza nel sito di rifiuti speciali e pericolosi, la Asl Napoli 1 Centro ha emanato indicazioni rivolte ai residenti e ai lavoratori della zona: chiudere porte e finestre, evitare di stazionare a lungo all’aperto, limitare le attività esterne fino al completamento delle analisi dell’Arpac.

Riunione urgente del Centro coordinamento soccorsi

A seguito dell’evento, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza una riunione del Centro coordinamento soccorsi. Il tavolo prefettizio sta monitorando l’evoluzione della situazione “con la massima attenzione”, in attesa dei risultati delle verifiche ambientali.

Comune: scuole chiuse

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco Gaetano Manfredi

ORDINA

con decorrenza immediata e fino alla cessazione delle condizioni di rischio, salvo eventuale revoca con successivo provvedimento:

1) la sospensione temporanea delle attività dell’Isola Ecologica di Pianura, sita in via Nelson Mandela, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area

2) la sospensione delle attività didattiche delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, ricadenti all’interno del quartiere Pianura fino alla cessazione dell’emergenza e a seguito degli esiti favorevoli del monitoraggio dell’ARPAC

3) la sospensione temporanea delle attività sportive all’aperto del quartiere Pianura fino alla cessazione dell’emergenza e a seguito degli esiti favorevoli del monitoraggio dell’ARPAC.