Incendio in albergo a Sorrento, fiamme domate e turisti evacuati.

Incendio in un albergo di Sorrento. Interviene la Polizia, fa evacuare gli ospiti e doma le fiamme.

E’ accaduto venerdì sera ma ne è stata data notizia solamente oggi. Gli agenti del commissariato di Sorrento sono intervenuti in un hotel in via Marina Grande a Sorrento dove si era sviluppato un incendio nel locale cucina.

I poliziotti, in attesa dell’arrivo di personale dei Vigili del Fuoco, dopo aver fatto evacuare gli ospiti della struttura, si sono diretti verso la cucina dove hanno visto delle grosse fiamme provenienti da una friggitrice e, nelle vicinanze, alcune bombole di gas.

Gli agenti, nonostante una fitta coltre di fumo e le fiamme già alte, sono riusciti a mettere in sicurezza le bombole individuando la chiave d’arresto delle condutture del gas e, utilizzando gli estintori presenti nell’albergo, hanno potuto domare le fiamme. (ANSA).