Incendio in appartamento a Fuorigrotta, due anziani morti ed un ustionato grave.

Due persone sono morte mentre una terza è rimasta gravemente ustionata nell’incendio divampato in via Mercantini, nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli, all’interno di una abitazione.

Le fiamme si sono sprigionate in uno stabile al quinto piano.

I vigili del fuoco hanno trovato i due cadaveri.

Evacuati con due autoscale gli occupanti dell’ultimo piano dell’edificio.

Erano fratello e sorella le due vittime dell” incendio scoppiato poco dopo le 4.30 in un appartamento al quinto piano di un edificio in via Mercantini nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli.

Entrambi ultraottantenni, i fratelli Schiano vivevano con Dario, il figlio di lui, che secondo le testimonianze di alcuni inquilini avrebbe cercato senza riuscirsi di trascinare il padre, Mario, fuori dall’appartamento in fiamme.

L’uomo, rimasto ustionato, è ricoverato al Cardarelli. La donna, invalida e costretta su una sedia a rotelle, è stata avvolta completamente dalle fiamme.

I vigili del fuoco del distaccamento di Fuorigrotta, che hanno evacuato con l’aiuto di una scala esterna gli altri inquilini del palazzo, ipotizzano che nell’appartamento possa aver preso fuoco una stufa. (ANSA).