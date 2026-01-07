Incendio in appartamento ai Quartieri Spagnoli, famiglia salvata dal cane

- pubblicità -

Una famiglia dei Quartieri Spagnoli, a Napoli, si è salvata da un incendio grazie al comportamento decisivo del loro cane, Rocky, che ha intuito il pericolo e ha svegliato i proprietari mentre il fumo invadeva il basso in cui vivono.

Secondo il racconto di Antonio De Blasio, il cane è stato il primo ad accorgersi del fumo: si è arrampicato sul divano dove dormiva la moglie, Anna, l’ha svegliata e ha dato l’allarme, permettendo alla donna di accorgersi del fumo e di far scappare tutti: marito, figlio e lo stesso Rocky.

«Se non fosse stato per Rocky non ce l’avremmo fatta», ha detto De Blasio.

Il rogo si è sviluppato nella stanza della figlia e del nipotino, che però non erano in casa perché fuori a festeggiare l’Epifania. Un dettaglio che ha evitato conseguenze potenzialmente tragiche: «Per miracolo erano dalla suocera», ha spiegato l’uomo.

La casa è stata completamente distrutta. La figlia potrebbe ricevere una sistemazione provvisoria, mentre i coniugi non sanno ancora dove andare.

L’incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito di un elettrodomestico.

Il fumo ha coinvolto anche lo stabile adiacente di via Girardi, che è stato evacuato temporaneamente.

Una ventina di persone sono rimaste intossicate e si sono recate all’ospedale Pellegrini, senza necessità di ricovero.

Solo una donna ha riportato una ferita al piede durante la fuga.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e il commissariato Montecalvario.