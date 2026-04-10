Incendio in bar via Arangio Ruiz, nessun ferito

- pubblicità -

Fiamme nella serata di ieri al bar Mexico di via Arangio Ruiz, nel quartiere Chiaia, a pochi passi dalla Stazione FS di Mergellina.

L’incendio è divampato poco dopo la chiusura dell’esercizio commerciale, evitando conseguenze per clienti e personale: non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza sia il locale sia l’edificio in cui si trova l’attività.

L’area è stata temporaneamente interdetta per consentire le operazioni di bonifica.

Restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio.

Gli accertamenti sono in corso e gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, dall’eventuale guasto tecnico alla natura dolosa.

L’ipotesi più probabile è quella di un corto circuito di una presa di corrente multipla (la c.d. “ciabatta”.