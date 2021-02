Incendio in baraccopoli a Lusciano, un morto carbonizzato.

Un grosso incendio è divampato in una baraccopoli abitata a extracomunitari a Lusciano, nel Casertano. Una persona è morta ed è stata recuperata carbonizzata dai vigili del fuoco di Caserta; si tratta di un uomo probabilmente straniero ma non ancora identificato, che forse è stava dormendo quando si è sviluppato il rogo.

L’insediamento, in via Vicinale Torre in aperta campagna, è composto da molte baracche abitate da lavoratori migranti e senza tetto. Dai primi accertamenti sembra che il rogo sia di natura accidentale; la baraccopoli è stata sequestrata dai carabinieri della stazione di Lusciano, che indagano. Stanotte sul posto sono intervenuti anche le volanti della Polizia di Stato (Commissariato di Aversa). (ANSA).