Incendio in campo rom a Barra, chiusa autostrada A3.

Un vasto incendio con fiamme alte e fumo visibile a distanza si è sviluppato nella notte all’interno del campo nomadi di Barra, a Napoli.

Il cattivo odore dei materiali andati a fuoco, plastica e rifiuti, si è diffuso anche nelle zone circostanti.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno ancora operando per spegnere l’incendio. La Polizia indaga per risalire alle cause del rogo. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, non ci sono persone coinvolte.

Per motivi precauzionali è stata disposta la chiusura dell'autostrada A3 per l'uscita di Napoli (uscita limite Ponticelli).