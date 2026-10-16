Incendio in via Brin, Vigili del Fuoco al lavoro

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Un vasto incendio è divampato questa mattina in un capannone industriale situato al civico 28 di via Brin, nella zona orientale di Napoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

I militari del Nucleo Radiomobile di Napoli sono giunti sul luogo dopo essere stati allertati dalla Centrale Operativa. Dall’area interessata si sono levate colonne di fumo nero visibili anche a distanza.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da un’autospazzatrice parcheggiata all’interno dell’autoparcheggio King. Il rogo avrebbe successivamente coinvolto un box adibito a deposito di merce cinese.

Sono tuttora in corso le attività di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

Al momento non si registrano persone ferite.