Incendio in zona industriale Caiazzo, nessun ferito.

Un incendio si è sviluppato all’esterno di un capannone che produce cialde e macchine per il caffè nella zona Industriale di Caiazzo, nel Casertano.

Ad andare a fuoco sono state confezioni, imballaggi e pedane di legno, che hanno generato una colonna di fumo nero che ha invaso tutta l’area circostante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Piedimonte Matese), che per domare l’incendio hanno dovuto utilizzare due autobotti provenienti dalla sede centrale del Comando e dal distaccamento di Aversa. I vigili sono riusciti a circoscrivere l’incendio evitando che si propagasse all’interno del capannone. Non sono state coinvolte persone nell’incendio e le cause sono ancora da accertare.

(ANSA).