Incendio in zona ospedaliera, evcuati occupanti

In serata, un incendio ha avuto origine in un edificio situato in via Comunale Orsolone, nella zona di Santacroce, a Napoli.

Le fiamme hanno iniziato a propagarsi dal primo piano della struttura, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato delle squadre dei vigili del fuoco.

Questi ultimi si sono mobilitati per domare l’incendio e impedire che si estendesse ulteriormente, proteggendo le abitazioni vicine e mettendo in sicurezza l’intera area. Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente sono accorse anche le forze di polizia e i servizi di emergenza sanitaria del 118.

La presenza dei poliziotti è stata cruciale per mantenere l’ordine e garantire che le operazioni di evacuazione dei residenti si svolgessero in maniera sicura ed efficiente. Gli operatori del 118, invece, sono stati pronti ad offrire assistenza medica a chiunque avesse riportato ferite o sofferto di inalazione di fumo.

Visto il livello di gravità della situazione, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha deciso di prendere ulteriori precauzioni per gestire efficacemente l’emergenza. Alle 22.30 ha convocato una riunione d’urgenza del centro di coordinamento dei soccorsi.

Questo incontro aveva l’obiettivo di monitorare attentamente le operazioni di spegnimento dell’incendio e garantire che le misure di sicurezza per gli occupanti dell’edificio fossero adeguatamente implementate. Per precauzione, tutti gli abitanti dello stabile sono stati sgomberati.

Questo provvedimento è stato preso per tutelare la loro incolumità, permettendo ai vigili del fuoco di concentrarsi sull’estinzione delle fiamme senza rischi aggiuntivi per le persone coinvolte.

L’incendio è stato affrontato con la dovuta urgenza e coordinazione tra le diverse forze dispiegate, testimonianza dell’efficacia del sistema di gestione delle emergenze della città di Napoli.