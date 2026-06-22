Incendio Ospedale del Mare, Manfredi e Di Bari sul posto

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In merito all’incendio che, nel pomeriggio di domenica, ha interessato la facciata esterna di una palazzina dell’Ospedale del Mare nel quartiere di Ponticelli, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato dal primo momento in costante e diretto contatto con la Prefettura, i vertici dei Vigili del Fuoco, la ASL Napoli 1 Centro e con tutte le autorità competenti per monitorare l’andamento dello spegnimento del rogo e accertarsi delle condizioni di sicurezza del personale sanitario e dei degenti. Si è poi recato sul posto per verificare le condizioni dei pazienti e dei lavoratori.

Insieme al primo cittadino, l’Assessore alla Salute e al verde, Vincenzo Santagada, sta seguendo passo dopo passo le operazioni sul campo, con particolare riguardo alle attività di messa in sicurezza dell’intera area circostante e alla verifica dell’impatto ambientale causato dal fumo sprigionatosi.

“L’intervento tempestivo e massiccio dei Vigili del Fuoco e la pronta attivazione del piano di emergenza interno hanno evitato conseguenze peggiori. Fortunatamente non si registrano feriti e la situazione risulta attualmente sotto controllo. Era doveroso accertarsi sul posto e mostrare vicinanza”, ha dichiarato il Sindaco Manfredi.